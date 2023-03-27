Політолог розповів про доречність кадрових змін під час війни

Політолог сказав, чим загрожують кадрові перестановки у владі під час війни
Кадрові перестановки у найвищих державних інституціях доречні завжди. Однак проводити їх треба не хаотично, не часто і з оглядом на конкретну ситуацію й обставини.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
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"Кадрові питання доречно вирішувати завжди. А під час війни — особливо. Оскільки війна це — потужний фільтр, сепаратор", — сказав Фесенко.
За його словами, саме війна, як і будь-яка екстремальна ситуація, визначає, хто може працювати в екстремальних умовах, а хто — ні, хто здатний працювати в таких особливих умовах, а хто — ні.
"Тому кадрові зміни у владі неминучі. І тим більше — в умовах війни. Безумовно, це не означає, що вони мають бути щоденними та хаотичними. Все має залежати від конкретної ситуації", — наголосив політолог.
Що сталося в Кабміні
Під час пленарного засідання Верховної Ради, 21 березня, народні депутати ухвалили низку кадрових рішень. Зокрема, відбулося голосування щодо нових посад для ексміністра з цифрової трансформації Михайла Федорова, ексочільника Укрзалізниці Олександра Камишіна, а також був призначений новий міністр освіти та науки Оксен Лісовий.
Нагадаємо, після відставки з Міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що продовжить працювати у цій сфері.
Раніше Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій погодив кандидатуру директора національного центру "Мала академія наук України" Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки.
Також раніше Рада відправила у відставку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Голова Укрзалізниці Олександр Камишін 27 лютого заявив, що подає у відставку у зв'язку з переходом на нову посаду.