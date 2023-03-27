Политолог рассказал об уместности кадровых изменений во время войны

Изменения в высших ступенях органов власти зависят от ситуации

Кадровые перестановки в высших государственных институциях уместны всегда. Однако проводить их нужно не хаотично, не часто и учитывая конкретную ситуацию и обстоятельства.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Кадровые вопросы уместно решать всегда. А во время войны — особенно. Поскольку война — мощный фильтр, сепаратор", — сказал Фесенко.

Владимир Фесенко

По его словам, именно война, как и любая экстремальная ситуация, определяет, кто может работать в экстремальных условиях, а кто — нет, кто способен работать в таких особых условиях, а кто — нет.

"Поэтому кадровые изменения во власти неизбежны. И тем более — в условиях войны. Безусловно, это не значит, что они должны быть ежедневными и хаотичными. Все должно зависеть от конкретной ситуации", — подчеркнул политолог.

Что произошло в Кабмине

В ходе пленарного заседания Верховной Рады, 21 марта, народные депутаты приняли ряд кадровых решений. В частности, состоялось голосование по новым должностям для экс-министра по цифровой трансформации Михаила Федорова, экс-главы Укрзализныци Александра Камышина, а также был назначен новый министр образования и науки Оксен Лесовой.

Напомним, после отставки из Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлетт заявил, что продолжит работать в этой сфере.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций согласовал кандидатуру директора национального центра "Малая академия наук Украины" Оксена Лесового на должность министра образования и науки.

Также ранее Рада отправила в отставку министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Глава Укрзализныци Александр Камышин 27 февраля заявил, что подает в отставку в связи с переходом на новую должность.