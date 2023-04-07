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"Політологу" Медведчука оголосили підозру: у чому його звинувачують

7 квітня 2023 14:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Олександр Лазарєв, який працював на Віктора Медведчука. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українські правоохоронці зібрали докази антиукраїнської діяльності і оголосили підозру Олександру Лазарєву. "Політолог", який раніше працював на Віктора Медведчука, зараз перебуває в окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Служба безпеки оголосили підозру Олександру Лазарєву, який входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на лідера проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, а також на Євгена Мураєва та Анатолія Шарія.

Слідчі зафіксували, що Лазарєв регулярно відзначався проросійськими заявами — зокрема, виправдовував агресію росії проти України і називав бойові дії на Донбасі "громадянською війною".

Проросійському діячу оголосили підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а також за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Де зрадник перебуває зараз

Слідчі встановили, що після початку повномасштабної війни Олександр Лазарєв незаконно перетнув державний кордон і утік із воюючої України.

Після цього він прибув до окупованого Криму, де прилаштувався у когорті медіапропагандистів при гауляйтеру "Республіки Крим" Сергію Аксьонову, допомагаючи окупантам проводити пропагандистські інформаційні кампанії.

Нагадаємо, що минулого року СБУ уже оголошувала підозру політтехнологу Віктора Медведчука, але тоді його прізвище не називалося.

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