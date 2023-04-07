"Политологу" Медведчука объявили подозрение: в чем его обвиняют

Александр Лазарев, работавший на Виктора Медведчука. Фото: росСМИ

Украинские правоохранители собрали доказательства антиукраинской деятельности и объявили подозрение Александру Лазареву. "Политолог", ранее работавший на Виктора Медведчука, сейчас находится в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Служба безопасности объявили подозрение Александру Лазареву, входившему в пул публичных псевдоэкспертов, работавших на лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также на Евгения Мураева и Анатолия Шария.

Следователи зафиксировали, что Лазарев регулярно отмечался пророссийскими заявлениями — в частности оправдывал агрессию россии против Украины и называл боевые действия на Донбассе "гражданской войной".

Пророссийскому деятелю объявили подозрение по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), а также по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Где предатель находится сейчас

Следователи установили, что после начала полномасштабной войны Александр Лазарев незаконно пересек государственную границу и скрылся из воюющей Украины.

После этого он прибыл в оккупированный Крым, где пристроился в когорте медиапропагандистов при гауляйтере "Республики Крым" Сергею Аксенову, помогая оккупантам проводить пропагандистские информационные кампании.

Напомним, что в прошлом году СБУ уже объявляла подозрение политтехнологу Виктору Медведчуку, но тогда его фамилия не называлась.