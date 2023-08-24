Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Положили и расстреляли": росіяни влаштували паніку через оточення грузинським легіоном arrow

"Положили и расстреляли": росіяни влаштували паніку через оточення грузинським легіоном

24 серпня 2023 14:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Положили и расстреляли": росіяни влаштували паніку через оточення грузинським легіоном
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росіяни заявили, що у 27 Севастопольської бригади сталася "біда". Вони кажуть, що їх оточив грузинський легіон, який згодом влаштував розстріл.

Скриншоти дописів росіян опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") в своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

"Розстріл" росіян

Росіяни пишуть, що окупантів оточив грузинський легіон за підтримки танків Bradley та бронетранспортерів MaxPro.

"Хлопці билися до останнього патрона 18 годин без підтримки і техніки. Після того, як закінчилися снаряди, тих, хто вижив, грузини поклали обличчям у землю і розстріляли", — пишуть росіяни.

За їхніми словами, грузинський легіон в полон нікого не взяв. Зі 100 окупантів змогли вийти з оточення лише 15.

null
Допис з Telegram-каналу "Штірліца". Фото: t.me/a_shtirlitz

У коментарях люди почали писати, що російські військові нікому не потрібні. Одна з громадянок РФ наголошує, що її сина відправили на війну з двома пораненнями.

null
Допис з Telegram-каналу "Штірліца". Фото: t.me/a_shtirlitz

Нагадаємо, упродовж минулої доби українські військові знищили близько 340 російських загарбників. Також ворог продовжує шаленими темпами втрачати важливу військову техніку, зокрема танки, бойові броньовані машини та БпЛА.

Також ми писали, що у Чорному морі поблизу острова Зміїний ЗСУ вдалось підбити ворожий літак. Вдалий постріл здійснили з українського бойового катера.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Як змінювався Майдан Незалежності: фотофакти

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз