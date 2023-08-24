"Положили и расстреляли": росіяни влаштували паніку через оточення грузинським легіоном

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Росіяни заявили, що у 27 Севастопольської бригади сталася "біда". Вони кажуть, що їх оточив грузинський легіон, який згодом влаштував розстріл.

Скриншоти дописів росіян опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") в своєму Telegram-каналі.

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"Розстріл" росіян

Росіяни пишуть, що окупантів оточив грузинський легіон за підтримки танків Bradley та бронетранспортерів MaxPro.

"Хлопці билися до останнього патрона 18 годин без підтримки і техніки. Після того, як закінчилися снаряди, тих, хто вижив, грузини поклали обличчям у землю і розстріляли", — пишуть росіяни.

За їхніми словами, грузинський легіон в полон нікого не взяв. Зі 100 окупантів змогли вийти з оточення лише 15.

Допис з Telegram-каналу "Штірліца". Фото: t.me/a_shtirlitz

У коментарях люди почали писати, що російські військові нікому не потрібні. Одна з громадянок РФ наголошує, що її сина відправили на війну з двома пораненнями.

Допис з Telegram-каналу "Штірліца". Фото: t.me/a_shtirlitz

Нагадаємо, упродовж минулої доби українські військові знищили близько 340 російських загарбників. Також ворог продовжує шаленими темпами втрачати важливу військову техніку, зокрема танки, бойові броньовані машини та БпЛА.

Також ми писали, що у Чорному морі поблизу острова Зміїний ЗСУ вдалось підбити ворожий літак. Вдалий постріл здійснили з українського бойового катера.