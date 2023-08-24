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"Положили и расстреляли": россияне устроили панику из-за окружения грузинским легионом

24 августа 2023 14:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Положили и расстреляли": россияне устроили панику из-за окружения грузинским легионом
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россияне заявили, что у 27 Севастопольской бригады произошла "беда". Они говорят, что их окружил грузинский легион, который впоследствии устроил расстрел.

Скриншоты сообщений россиян опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в своем Telegram-канале.

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"Расстрел" россиян

Россияне пишут, что оккупантов окружил грузинский легион при поддержке танков Bradley и бронетранспортеров MaxPro.

"Ребята сражались до последнего патрона 18 часов без поддержки и техники. После того, как закончились снаряды, выживших, грузины положили лицом в землю и расстреляли", — пишут россияне.

По их словам, грузинский легион в плен никого не взял. Из 100 оккупантов смогли выйти из окружения только 15.

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Пост из Telegram-канала "Штирлица". Фото: t.me/a_shtirlitz

В комментариях люди начали писать, что российские военные никому не нужны. Одна из гражданок РФ отмечает, что ее сын был отправлен на войну с двумя ранениями.

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Пост из Telegram-канала "Штирлица". Фото: t.me/a_shtirlitz

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 340 российских захватчиков. Также враг продолжает безумными темпами терять важную военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и БпЛА.

Также мы писали, что в Черном море вблизи острова Змеиный ВСУ удалось подбить вражеский самолет. Удачный выстрел произвели из украинского боевого катера.

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