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Польща береться виготовляти американські Javelin

9 вересня 2023 01:56
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Лариса Голуб
Редактор
Польща береться виготовляти американські Javelin
Український військовий цілить з Javelin. Фото: Міністерство оборони України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Польські виробники беруться за виготовлення американських Javelin. Зброярська група Польщі та Javelin Joint Venture вже уклали угоду на виробництво протитанкової системи.

Про це повідомило видання Defense One.

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Виробництво Javelin у Польщі 

У компанії Lockheed і Raytheon заявляють, що угода допоможе стабілізувати "майбутнє виробництво системи Javelin для збройних сил США, одночасно забезпечуючи унікальні можливості для польської промисловості".

"Це дозволяє розвинути стратегічне довгострокове міжнародне партнерство і створити взаємовигідний сценарій як для Польщі, так і для США щодо надання нашим клієнтам перевірених комплексів Javelin", — заявив віцепрезидент СП Javelin і Lockheed Martin Дейв Пантано.

Зауважимо, станом на кінець минулого місяця США передали Україні понад 10 000 Javelin. Вважалося, що ця зброя допомогла українським військовим утримати російські війська від Києва в перші дні війни.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на суму 600 млн доларів. Це допоможе посилити Сили оборони, які протистоять військам російських загарбників.

В Пентагоні повідомили, що до нового пакету увійдуть засоби ППО. Окрім того, значна увага на ті боєприпаси до зброї, яка вже є у розпорядженні України.

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