Польща береться виготовляти американські Javelin

Український військовий цілить з Javelin. Фото: Міністерство оборони України

Польські виробники беруться за виготовлення американських Javelin. Зброярська група Польщі та Javelin Joint Venture вже уклали угоду на виробництво протитанкової системи.

Про це повідомило видання Defense One.

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Виробництво Javelin у Польщі

У компанії Lockheed і Raytheon заявляють, що угода допоможе стабілізувати "майбутнє виробництво системи Javelin для збройних сил США, одночасно забезпечуючи унікальні можливості для польської промисловості".

"Це дозволяє розвинути стратегічне довгострокове міжнародне партнерство і створити взаємовигідний сценарій як для Польщі, так і для США щодо надання нашим клієнтам перевірених комплексів Javelin", — заявив віцепрезидент СП Javelin і Lockheed Martin Дейв Пантано.

Зауважимо, станом на кінець минулого місяця США передали Україні понад 10 000 Javelin. Вважалося, що ця зброя допомогла українським військовим утримати російські війська від Києва в перші дні війни.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на суму 600 млн доларів. Це допоможе посилити Сили оборони, які протистоять військам російських загарбників.

В Пентагоні повідомили, що до нового пакету увійдуть засоби ППО. Окрім того, значна увага на ті боєприпаси до зброї, яка вже є у розпорядженні України.