Польша берется производить американские Javelin

Украинский военный целит из Javelin. Фото: Министерство обороны Украины

Польские производители берутся за изготовление американских Javelin. Оружейная группа Польши и Javelin Joint Venture уже заключили соглашение на производство противотанковой системы.

Об этом сообщило издание Defense One.

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Производство Javelin в Польше

В компании Lockheed и Raytheon заявляют, что соглашение поможет стабилизировать "будущее производство системы Javelin для вооруженных сил США, одновременно обеспечивая уникальные возможности для польской промышленности".

"Это позволяет развить стратегическое долгосрочное международное партнерство и создать взаимовыгодный сценарий как для Польши, так и для США по предоставлению нашим клиентам проверенных комплексов Javelin", — заявил вице-президент СП Javelin и Lockheed Martin Дэйв Пантано.

Отметим, что по состоянию на конец прошлого месяца США передали Украине более 10 000 Javelin. Считалось, что это оружие помогло украинским военным удержать врага в первые дни войны.

Напомним, Соединенные Штаты Америки окажут Украине военную помощь на сумму 600 млн долларов. Это поможет усилить Силы обороны, противостоящие войскам русских захватчиков.

В Пентагоне сообщили, что в новый пакет войдут средства ПВО. Кроме того, значительный упор делается на предоставление боеприпасов к оружию, которое уже есть в распоряжении Украины.