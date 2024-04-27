Польща двічі піднімала авіацію під час російського обстрілу західних областей України

Польські військові літаки. Фото ілюстративне: Мілітарний

Польща двічі піднімала в небо військові літаки під час російських ракетних атак по території західної України. Місцеве населення попереджали про підвищений рівень шуму.

Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі у суботу, 27 квітня.

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Обстріл західних областей

"Попереджаємо, що в польському повітряному просторі почали діяти чергові літаки, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", — повідомили польські військові.

Польське командування додало, що спостерігалася активність РФ та завдання ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України.

Після того, як Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники та запустила ракети, Польща вдруге підняла в небо свою авіацію та авіацію союзників.

Раніше окупанти обстріляли КАБами населений пункт Дергачі на Харківщини вранці. Внаслідок атаки постраждали діти.

Також до цього в четвер, 25 квітня, російські військові атакували залізничний вокзал в Балаклії Харківської області. Внаслідок чого постраждало 10 людей.