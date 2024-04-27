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Польша дважды поднимала авиацию во время российских обстрелов западных областей Украины

27 апреля 2024 07:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Польша дважды поднимала авиацию во время российских обстрелов западных областей Украины
Польские военные самолеты. Фото иллюстративное: Мілітарний
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Польша дважды поднимала в небо военные самолеты во время российских ракетных атак по территории западной Украины. Местное население предупреждали о повышенном уровне шума.

Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в субботу, 27 апреля.

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Обстрел западных областей

"Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве начали действовать очередные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — сообщили польские военные.

Польское командование добавило, что наблюдалась активность РФ и нанесение ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины.

После того, как Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики и запустила ракеты, Польша вторично подняла свою авиацию и авиацию союзников.

Ранее оккупанты обстреляли КАБами населенный пункт Дергачи на Харьковщине утром. В результате атаки пострадали дети.

До этого в четверг, 25 апреля, российские военные атаковали железнодорожный вокзал в Балаклее Харьковской области. В результате пострадали 10 человек.

Польша
война
Украина
обстрелы
истребитель
ракетный удар

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