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Польща готова проводити в себе навчання для українських пілотів на винищувачах F-16, — Моравецький

24 лютого 2023 16:12
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Польща готова проводити в себе навчання для українських пілотів на винищувачах F-16, — Моравецький
Матеуш Моравецький
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Польща готова проводити в себе навчання для українських пілотів на винищувачах F-16. Однак таке рішення потрібно узгоджувати "в ширшій коаліції".

Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час брифінгу із Зеленським, передає Суспільне

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Деталі

"Чи ми готові навчати українських пілотів для F-16? Так, ми готові такі навчання на F-16 проводити в Польщі", — сказав Моравецький.

За словами прем'єра Польщі, надзвичайно важливо, щоб українське небо було безпечним.

Нагадаємо, очільник польського уряду Матеуш Моравецький зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Спільно вони відвідали захисників України у військовому госпіталі.

Також ми писали, що Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні винищувачі. Проте Польща не піде на цей крок першою серед країн НАТО.

Додамо, прем'єр-міністр Польщі вважає, що потрібно створити новий та прискорений процес вступу України до ЄС. Він зазначив, що в Європі все повинно змінитися.

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