Польша готова проводить у себя обучение для украинских пилотов на истребителях F-16, — Моравецкий
Польша готова проводить у себя обучение для украинских пилотов на истребителях F-16. Однако такое решение нужно согласовывать "в более широкой коалиции".
Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга с Зеленским, передает Суспільне.
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"Готовы ли мы обучать украинских пилотов для F-16? Да, мы готовы такие учения на F-16 проводить в Польше", — сказал Моравецкий.
По словам премьера Польши, очень важно, чтобы украинское небо было безопасным.
Напомним, глава польского правительства Матеуш Моравецкий встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Совместно они посетили защитников Украины в военном госпитале.
Также мы писали, что Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать Украине истребители. Однако Польша не пойдет на этот шаг первой среди стран НАТО.
Добавим, премьер-министр Польши считает, что нужно создать новый и ускоренный процесс вступления Украины в ЕС. Он отметил, что в Европе все должно измениться.