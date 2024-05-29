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Польща офіційно дозволила Україні бити власною зброєю по російському тилу

29 травня 2024 10:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Обмежень немає — уряд Польщі довзолив Україні атакувати територію РФ
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Фото: Polsat News
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В уряді Польщі надали Україні офіційного дозволу атакувати переданою зброєю військову інфраструктуру на російській території. Там заявили, що на військову допомогу Києву обмежень з польського боку немає.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі Radio.Zet.

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За словами урядовця, з боку польського уряду та Міністерства оборони країни немає обмежень щодо застосування переданної зброї українськими військовими по військовій інфраструктурі Росії.

"На всю нашу зброю, яку ми поставляємо Україні, в нас немає обмежень", — сказав він.

Військова співпраця України та Польщі — що відомо

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна не повинна виключати ймовірність введення військ до України, але так, щоб про це лише здогадувалися у Кремлі.

Тим часом глава МВС країни Томаш Семоняк заявив про  посилення заходів безпеки через можливі диверсії навколо аеропорту Жешув-Ясьонка, який став логістичним центром військової допомоги України.

А за 250 км від українсько-польського кордону, в Кракові, відкрили пункт базування армійського спецпризначення США

Польща
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Україна
військова техніка
війна в Україні
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