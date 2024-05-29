Ограничений нет — правительство Польши разрешило Украине атаковать территорию РФ

Польша официально разрешила Украине бить собственным оружием по российскому тылу
В правительстве Польши предоставили Украине официальное разрешение атаковать переданным оружием военную инфраструктуру на российской территории. Там заявили, что на военную помощь Киеву ограничений с польской стороны нет.
Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в эфире Radio.Zet .
Польша разрешила Украине атаковать территорию РФ
По словам чиновника, со стороны польского правительства и Министерства обороны страны нет ограничений по применению переданного оружия украинскими военными по военной инфраструктуре России.
"На все наше оружие, которое мы поставляем Украине, у нас нет ограничений", — сказал он.
Военное сотрудничество Украины и Польши — что известно
Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна не должна исключать вероятность введения войск в Украину, но так, чтобы об этом только догадывались в Кремле.
В то же время глава МВД страны Томаш Семоняк заявил об усилении мер безопасности из-за возможных диверсий вокруг аэропорта Жешув-Ясенка, ставшего логистическим центром военной помощи Украины.
А в 250 км от украинско-польской границы, в Кракове, открыли пункт базирования армейского спецназначения США .
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