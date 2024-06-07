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Польща підіймала по тривозі бойову авіацію — яка причина

7 червня 2024 12:16
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Ілля Рябінін
редактор
Польща підіймала в небо бойові літаки — яка причина
Винищувач F-16 польських ВПС у польоті. Фото: Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Військово-повітряні сили Польщі у п'ятницю, 7 червня, підняли по бойовій тривозі армійську авіацію. Літаки патрулювали повітряний простір в південно-східній частині країни через російські ракетні удари по Україні.

Про це повідомляє пресслужба ВПС Республіки Польща.

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Як було зазначено, польські літаки патрулювали повітряний простір на фоні завдання російського ракетно-дронового удару по об’єктах енергетики, розташованих, зокрема, на заході України.

"Востаннє таку активність російської авіації, під час якої завдано ударів на заході України, було зафіксовано в ніч з 31 травня на 1 червня цього року", — йдеться в повідомленні.

впс польщі украхна
Скриншот допису ВПС Польщі

Нагадаємо, уночі 7 травня по всій території України оголосили повітряну тривогу через пуски ракет із бомбардувальників Ту-95.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що українським військовим вдалося збити усі п'ять ракет та 48 дронів з 53 запущених. 

дрон Шахід-136
війна в Україні
Росія
НАТО
Польща
літаки
винищувач

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