Польша поднимала в небо боевые самолеты.

Истребитель F-16 польских ВВС в полете. Фото: Reuters

Военно-воздушные силы Польши в пятницу, 7 июня, подняли по боевой тревоге армейскую авиацию. Самолеты патрулировали воздушное пространство в юго-восточной части страны из-за российских ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ВВС Республики Польша.

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Как было отмечено, польские самолеты патрулировали воздушное пространство на фоне нанесения российского ракетно-дронового удара по объектам энергетики, расположенным, в частности, на западе Украины.

"В последний раз такая активность российской авиации, во время которой нанесены удары на западе Украины, была зафиксирована в ночь с 31 мая на 1 июня этого года", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ВВС Польши

Напомним, ночью 7 мая по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за пусков ракет с бомбардировщиков Ту-95.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ рассказали, что украинским военным удалось сбить все пять ракет и 48 дронов из 53 запущенных.