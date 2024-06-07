Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Польша поднимала по тревоге боевую авиацию — какая причина arrow

Польша поднимала по тревоге боевую авиацию — какая причина

7 июня 2024 12:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Польша поднимала в небо боевые самолеты.
Истребитель F-16 польских ВВС в полете. Фото: Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Военно-воздушные силы Польши в пятницу, 7 июня, подняли по боевой тревоге армейскую авиацию. Самолеты патрулировали воздушное пространство в юго-восточной части страны из-за российских ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ВВС Республики Польша.

Читайте также:

Польша поднимала в небо боевую авиацию

Как было отмечено, польские самолеты патрулировали воздушное пространство на фоне нанесения российского ракетно-дронового удара по объектам энергетики, расположенным, в частности, на западе Украины.

"В последний раз такая активность российской авиации, во время которой нанесены удары на западе Украины, была зафиксирована в ночь с 31 мая на 1 июня этого года", — говорится в сообщении.

впс польши украхна
Скриншот сообщения ВВС Польши

Напомним, ночью 7 мая по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за пусков ракет с бомбардировщиков Ту-95.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ рассказали, что украинским военным удалось сбить все пять ракет и 48 дронов из 53 запущенных.

дрон Шахид-136
война в Украине
Россия
НАТО
Польша
самолеты
истребитель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня