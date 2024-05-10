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Польща планує вирити траншеї та побудувати бункери на кордоні з Росією та Білоруссю

10 травня 2024 07:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Польща планує вирити траншеї та побудувати бункери на кордоні з Росією та Білоруссю
Охоронець польського кордону. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У Польщі зміцнюють кордон із Росією та Білоруссю. У деяких районах країни розмістили військовий контингент. Також планують розпочати будівництво траншей, ровів та бункерів. 

Про це в ефірі Radio Zet в четвер, 9 травня, розповів міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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За словами очільника оборонного відомства, цьогорічні витрати на посилення кордону є рекордними для Польщі.

"Ми це вже робимо де-факто — зміцнюємо кордон. Ремонтуємо, укріплюємо дамбу, є військова група на Підляшші, на воєводстві. Люблінське, Мазовецьке, Вармінсько-Мазурське воєводства, наявність армії, наявність союзних військ", — розповів Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, наприкінці квітня Польща зробила офіційний запит на розміщення на своїй території ядерної зброї НАТО. Щоправда, навіть у разі, якщо ядерна зброя буде розміщена у Польщі, рішення щодо її застосування прийматиме американський уряд.

Також ми повідомляли про те, що під час масованого обстрілу України Росією вночі 8 травня Польша підіймала в небо свою авіацію. У Збройних Силах Польші зазначали, що в повітряному просторі працюють польські та союзницькі літаки, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни.

Польща
війна
кордон
Україна
Білорусь
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