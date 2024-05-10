Польша планирует вырыть траншеи и построить бункеры на границе с Россией и Беларусью

Охранник польской границы. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

В Польше укрепляют границу с Россией и Белоруссией. В некоторых районах страны разместили военный контингент. Также планируют начать строительство траншей, рвов и бункеров.

Об этом в эфире Radio Zet в четверг, 9 мая, рассказал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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По словам главы оборонного ведомства, нынешние расходы на усиление границы являются рекордными для Польши.

"Мы это уже делаем де-факто — укрепляем границу. Ремонтируем, укрепляем дамбу, есть военная группа на Подляшье, в воеводстве. Люблинское, Мазовецкое, Варминско-Мазурское воеводства, присутствие армии, присутствие союзных войск", — рассказал Косиняк-Камиш.

Напомним, в конце апреля Польша сделала официальный запрос на размещение на своей территории ядерного оружия НАТО. Правда, даже в случае, если ядерное оружие будет размещено в Польше, решение об его применении будет принимать американское правительство.

Также мы сообщали о том, что во время массированного обстрела Украины Россией ночью 8 мая Польша поднимала в небо свою авиацию. В Вооруженных Силах Польши отмечали, что в воздушном пространстве работают польские и союзнические самолеты, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны.