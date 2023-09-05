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Польща закрила найбільший центр для біженців: куди йти українцям

5 вересня 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Польща закрила найбільший центр для біженців: куди йти українцям
Центр для українських біженців. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З початком повномасштабної війни чимало українців шукали прихисток за кордоном. Найбільше наших співгромадян виїхало до Польщі. Але днями стало відомо, що в країні припиняє свою роботу найбільший центр для біженців з України.

Новини.LIVE з'ясовували, куди тепер прямувати українським біженцям. 

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У Польщі повідомили про закриття найбільшого центру гуманітарної допомоги у містечку Надажин (Мазовецьке воєводство), що близько 30 км від Варшави.

У прес-службі Мазовецького краю пояснили, що центр був уже не потрібний, адже більшість людей вже знайшли житло. 

"Туди не приходили нові люди, тому утримувати такий великий центр не було сенсу. Наразі там перебували 300 людей. Декого з них перевезли в інші, менші центри. Дехто звернувся до органів місцевого самоврядування", — зазначили у центрі.

У центрі також зазначають, що українці, які рятуються від війни, мають звернутися до будь-якого Центру допомоги. Там їм допоможуть з реєстрацією.

Але перед тим, як їхати до Польщі, потрібно ознайомитись із переліком центрів, які досі приймають біженців.

Тут у нагоді може стати найбільший загальнопольський веб-портал Mapuj Pomoc, а також сайт Fundusz Sprawiedliwości.

Нагадаємо, українські біженці, які виїхали на час війни у Польщу, мають право на нові виплати. Йдеться про фінансову допомогу Becikowe.

Як зазначається, цьогоріч всі батьки новонароджених дітей, які проживають у Польщі та відповідають деяким вимогам, зможуть оформити допомогу Becikowe — одноразову суму у розмірі 1 тис. злотих. Виплати є частиною системи сімейних допомог в цій країні. Гроші перераховують на банківські рахунки чи доставляють поштою.

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