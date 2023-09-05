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Польша закрыла самый большой центр для беженцев: куда идти украинцам

5 сентября 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Польша закрыла самый большой центр для беженцев: куда идти украинцам
Центр для украинских беженцев. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С началом полномасштабной войны многие украинцы искали убежище за границей. Больше всего наших сограждан уехало в Польшу. На днях стало известно, что в стране прекращает свою работу крупнейший центр для беженцев из Украины.

Новини.LIVE выясняли, куда теперь направляться украинским беженцам.

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В Польше сообщили о закрытии крупнейшего центра гуманитарной помощи в городке Надажин (Мазовецкое воеводство), что около 30 км от Варшавы.

В пресс-службе Мазовецкого края объяснили, что центр был уже не нужен, ведь большинство людей уже нашли жилье.

"Туда не приходили новые люди, поэтому содержать такой крупный центр было бессмысленно. Сейчас там находились 300 человек. Некоторых из них перевезли в другие, меньшие центры. Некоторые обратились в органы местного самоуправления", — отметили в центре.

В центре также отмечают, что бегущие от войны украинцы могут обратиться в любой Центр помощи в Польше. Там им помогут с регистрацией.

Но перед тем, как ехать в Польшу, нужно ознакомиться с перечнем центров, которые до сих пор принимают беженцев.

Здесь пригодится крупнейший общепольский веб-портал Mapuj Pomoc, а также сайт Fundusz Sprawiedliwości.

Напомним, украинские беженцы, выехавшие во время войны в Польшу, имеют право на новые выплаты. Речь идет о финансовой помощи Becikowe.

Как отмечается, в этом году все родители новорожденных, проживающих в Польше и отвечающие некоторым требованиям, смогут оформить помощь Becikowe — одноразовую сумму в размере 1 тыс. злотых. Выплаты являются частью системы семейных пособий в этой стране. Деньги перечисляют на банковские счета или доставляют по почте.

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