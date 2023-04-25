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Польща зробила прогноз, коли будуть нові санкції для РФ

25 квітня 2023 12:38
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Польща зробила прогноз, коли будуть нові санкції для РФ
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 25 квітня, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що новий раунд санкцій Європейського Союзу проти Росії за ведення війни проти України обговорюється. Ухвалення пакету навряд чи буде раніше, ніж в травні.

Про це інформує Reuters.

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"Все це ще на стадії обговорення. Я думаю, що це питання буде закрито не раніше ніж у травні. Було б нереально очікувати чогось раніше", — сказав Рау.

Цього місяця Польща представила пропозицію щодо нових санкцій проти Росії, включаючи заборону на імпорт трубопровідної нафти та алмазів. Ця пропозиція стала першою у тривалих і складних переговорах між 27 членами блоку.

Відколи Росія розпочала вторгнення в Україну 14 місяців тому ЄС прийняв 10 пакетів санкцій проти російських фізичних осіб і компаній, що завдає економічної шкоди та ускладнює фінансування війни.

Нагадаємо, що російська суднобудівна галузь відстає від графіка. РФ переживає дефіцит комплектуючих для виробництва двигунів. Від наслідків антиросійських санкцій страждає і найбільший державний суднобудівний холдинг.

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