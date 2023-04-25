Польша сделала прогноз, когда будут новые санкции для РФ

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Фото: Reuters

Сегодня, 25 апреля, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что новый раунд санкций Европейского Союза против России за ведение войны против Украины обсуждается. Принятие пакета вряд ли будет раньше, чем в мае.

Об этом информирует Reuters.

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"Все это еще на стадии обсуждения. Я думаю, что этот вопрос будет закрыт не раньше мая. Было бы нереально ожидать чего-то раньше", — сказал Рау.

В этом месяце Польша представила предложение о новых санкциях против России, включая запрет на импорт трубопроводной нефти и алмазов. Это предложение стало первым в длительных и сложных переговорах между 27 членами блока.

С тех пор как Россия начала вторжение в Украину 14 месяцев назад ЕС принял 10 пакетов санкций против российских физических лиц и компаний, что наносит экономический ущерб и усложняет финансирование войны.

Напомним, что российская судостроительная отрасль отстает от графика. РФ испытывает дефицит комплектующих для производства двигателей. От последствий антироссийских санкций страдает и самый крупный государственный судостроительный холдинг.