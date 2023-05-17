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Польські солдати вже опанували американські HIMARS

17 травня 2023 19:10
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Польські солдати вже опанували американські HIMARS
Польські солдати під час отримання перших артилерійських ракетних систем HIMARS. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Польські солдати 16-ї механізованої дивізії вже ознайомилися з американськими HIMARS, які прибули зі США декілька днів тому. Ці установки будуть розміщені на кордоні з РФ.

Про це повідомляє Polskie Radio.

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Зазначається, що HIMARS буде оснащена 16-а механізована дивізія ЗС Польщі. Її підрозділи дислокуються в північно-східній частині країни.

Як повідомив командир дивізії, генерал Войцєх Зюлковський, частина солдатів уже ознайомилася з новою технікою.

"Військові мали нагоду навчатися на установках HIMARS у Сполучених Штатах у компанії, яка їх виготовляє, а також у Збройних силах США. Я дуже добре оцінюю це обладнання. Воно надійне, пройшло випробування в бою", — сказав командувач.

Відомо, що Польща замовила в США двадцять пускових установок HIMARS і веде переговори про наступний пакет військової техніки. Конгрес США дав згоду на продаж Польщі майже 500 пускових установок.

Нагадаємо, 15 травня до Польщі прибули перші пускові установки HIMARS.  Їх    розмістять біля Калінінградської області РФ.   

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