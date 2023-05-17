Польские солдаты уже овладели американскими HIMARS

Польские солдаты при получении первых артиллерийских ракетных систем HIMARS. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Польские солдаты 16-й механизированной дивизии уже ознакомились с американскими HIMARS, прибывшими из США несколько дней назад. Эти установки будут размещены на границе с РФ.

Об этом сообщает Polskie Radio.

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Отмечается, что HIMARS будет оснащена 16-й механизированной дивизией ВС Польши. Ее подразделения дислоцируются в северо-восточной части страны.

Как сообщил командир дивизии, генерал Войцех Зюлковский, часть солдат уже ознакомилась с новой техникой.

"Военные имели возможность учиться на установках HIMARS в Соединенных Штатах в производящей их компании, а также в Вооруженных силах США. Я очень хорошо оцениваю это оборудование. Оно надежное, прошло испытание в бою", — сказал командующий.

Известно, что Польша заказала у США двадцать пусковых установок HIMARS и ведет переговоры о следующем пакете военной техники. Конгресс США дал согласие на продажу Польши около 500 пусковых установок.

Напомним, 15 мая в Польшу прибыли первые пусковые установки HIMARS. Их разместят на территории Калининградской области РФ.