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Польские солдаты уже овладели американскими HIMARS

17 мая 2023 19:10
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Польские солдаты уже овладели американскими HIMARS
Польские солдаты при получении первых артиллерийских ракетных систем HIMARS. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Польские солдаты 16-й механизированной дивизии уже ознакомились с американскими HIMARS, прибывшими из США несколько дней назад. Эти установки будут размещены на границе с РФ.

Об этом сообщает Polskie Radio.

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Отмечается, что HIMARS будет оснащена 16-й механизированной дивизией ВС Польши. Ее подразделения дислоцируются в северо-восточной части страны.

Как сообщил командир дивизии, генерал Войцех Зюлковский, часть солдат уже ознакомилась с новой техникой.

"Военные имели возможность учиться на установках HIMARS в Соединенных Штатах в производящей их компании, а также в Вооруженных силах США. Я очень хорошо оцениваю это оборудование. Оно надежное, прошло испытание в бою", — сказал командующий.

Известно, что Польша заказала у США двадцать пусковых установок HIMARS и ведет переговоры о следующем пакете военной техники. Конгресс США дал согласие на продажу Польши около 500 пусковых установок.

Напомним, 15 мая в Польшу прибыли первые пусковые установки HIMARS. Их     разместят на территории Калининградской области РФ.    

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