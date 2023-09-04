Польський тижневик зобразив на обкладинці Папу Римського на російському танку

Папа Римський Франциск. Фото: google.com

Польський суспільно-політичний тижневик Wprost зобразив Папу Римського в папамобілі верхи на російському танку. Це зображення красномовно свідчить про нещодавні заяви понтифіка на користь РФ.

Відповідне фото обкладинки нового випуску журналу опублікували в Twitter.

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Так, Папу Римського зобразили зверху на російському танку, що має позначку "Z". Як відомо, це символ російської агресії.

До того ж папомобіль, поставлений на танк, їде сірими вулицями з руїн будинків. Із нього понтифік вітає вірян.

Обкладинка тижневика Wprost із Папою Римським. Фото: тижневик Wprost

Що передувало

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск нагадав росіянам, що вони є "спадкоємцями великої країни", й закликав ніколи про це не забувати. Свою промову він сказав під час Всеросійської зустрічі католицької молоді, що відбулася в Санкт-Петербурзі 25 серпня.

Також ми повідомляли, що на думку радника керівника Офісу Президента України Михайла Подоляка, Папа Римський став одним із інструментів російської пропаганди. Він "заохочує людиноненависницьку ідеологію Путіна".

Додамо, що через промову Папи Римського про "велич" РФ у МЗС Литви викликають представника Ватикану на розмову.