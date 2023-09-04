Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Польський тижневик зобразив на обкладинці Папу Римського на російському танку arrow

Польський тижневик зобразив на обкладинці Папу Римського на російському танку

4 вересня 2023 01:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Польський тижневик зобразив на обкладинці Папу Римського на російському танку
Папа Римський Франциск. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Польський суспільно-політичний тижневик Wprost зобразив Папу Римського в папамобілі верхи на російському танку. Це зображення красномовно свідчить про нещодавні заяви понтифіка на користь РФ.

Відповідне фото обкладинки нового випуску журналу опублікували в Twitter.

Читайте також:

Папа Римський на танку РФ

Так, Папу Римського зобразили зверху на російському танку, що має позначку "Z". Як відомо, це символ російської агресії. 

До того ж папомобіль, поставлений на танк, їде сірими вулицями з руїн будинків. Із нього понтифік вітає вірян.

Обкладинка тижневика Wprost із Папою Римським. Фото: тижневик Wprost

Що передувало

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск нагадав росіянам, що вони є "спадкоємцями великої країни", й закликав ніколи про це не забувати. Свою промову він сказав під час Всеросійської зустрічі католицької молоді, що відбулася в Санкт-Петербурзі 25 серпня. 

Також ми повідомляли, що на думку радника керівника Офісу Президента України Михайла Подоляка, Папа Римський став одним із інструментів російської пропаганди. Він "заохочує людиноненависницьку ідеологію Путіна".

Додамо, що через промову Папи Римського про "велич" РФ у МЗС Литви викликають представника Ватикану на розмову. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Майбутній міністр оборони: що відомо про Рустема Умєрова

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз