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Польский еженедельник изобразил на обложке Папу Римского на российском танке

4 сентября 2023 01:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Польский еженедельник изобразил на обложке Папу Римского на российском танке
Папа Римский Франциск. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Польский общественно-политический еженедельник Wprost изобразил Папу Римского в папамобиле верхом на российском танке. Это изображение красноречиво свидетельствует о недавних заявлениях понтифика в пользу РФ.

Соответствующее фото обложки нового выпуска журнала опубликовали в Twitter.

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Так, Папу Римского изобразили сверху на российском танке, имеющем отметку "Z". Как известно, это символ российской агрессии.

К тому же папомобиль, поставленный на танк, едет по серым улицам из руин домов. Из него понтифик приветствует верующих.

Обложка еженедельника Wprost с Папой Римским. Фото: еженедельник Wprost

Что предшествовало

Напомним, что Папа Римский Франциск напомнил россиянам, что они "наследники великой страны", и призвал никогда об этом не забывать. Свою речь он сказал во время Всероссийской встречи католической молодежи, состоявшейся в Санкт-Петербурге 25 августа.

Также мы сообщали, что, по мнению советника руководителя Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, Папа Римский стал одним из инструментов российской пропаганды. Он "поощряет человеконенавистническую идеологию Путина".

Добавим, что из-за речи Папы Римского о "величии" РФ в МИД Литвы вызывают представителя Ватикана на разговор.

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