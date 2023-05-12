Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Понад 25 країн-ЄС посилять санкції проти РФ у сфері енергетики arrow

Понад 25 країн-ЄС посилять санкції проти РФ у сфері енергетики

12 травня 2023 11:43
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Понад 25 країн-ЄС посилять санкції проти РФ у сфері енергетики
ЄС приготував новий 11 пакет санкцій для РФ: обмеження торкнуться сфери енергетики. Фото: Unsplash
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Країни ЄС планують посилити обмеження щодо Росії у сфері енергетики. Представники 27 європейських країн обговорили 11 пакет антиросійських санкцій — Євросоюз серйозних заперечень проти посилення обмежень не висловив. 

Про це повідомляють джерела газети Politico.

Читайте також:

Що сказали в ЄС

Зазначається, що в новому пакеті санкцій проти РФ йтиметься про посилення вжитих раніше заходів, покликаних ефективніше протидіяти потраплянню російської нафти морем до країн ЄС.

"Наразі немає серйозних заперечень проти продовження посилення заходів, що стосуються енергетики", — повідомляє видання, посилаючись на трьох осіб, як знайомі з тим, як пройшли переговори.

За словами одного з європейських дипломатів, підготовлюваний пакет санкцій відрізняється від попередніх, оскільки сфокусований не на нових заходах, а на запобіганні обходу чинних обмежень, і країни "не поспішаючи розглядають усі пропозиції", йдеться в повідомленні.

Ми писали, що Урсула фон дер Ляєн назвала особливості нових санкцій проти РФ. За її словами, одинадцятий пакет санкцій вміщатиме два нові фактори.

Окрім цього, Сполучені Штати Америки планують зайнятися каналами та шляхами, якими Росія обходить західні санкції. Саме ця тема стане однією із головних на зустрічі міністрів фінансів Великої сімки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB