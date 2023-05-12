Понад 25 країн-ЄС посилять санкції проти РФ у сфері енергетики

ЄС приготував новий 11 пакет санкцій для РФ: обмеження торкнуться сфери енергетики. Фото: Unsplash

Країни ЄС планують посилити обмеження щодо Росії у сфері енергетики. Представники 27 європейських країн обговорили 11 пакет антиросійських санкцій — Євросоюз серйозних заперечень проти посилення обмежень не висловив.

Про це повідомляють джерела газети Politico.

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Зазначається, що в новому пакеті санкцій проти РФ йтиметься про посилення вжитих раніше заходів, покликаних ефективніше протидіяти потраплянню російської нафти морем до країн ЄС.

"Наразі немає серйозних заперечень проти продовження посилення заходів, що стосуються енергетики", — повідомляє видання, посилаючись на трьох осіб, як знайомі з тим, як пройшли переговори.

За словами одного з європейських дипломатів, підготовлюваний пакет санкцій відрізняється від попередніх, оскільки сфокусований не на нових заходах, а на запобіганні обходу чинних обмежень, і країни "не поспішаючи розглядають усі пропозиції", йдеться в повідомленні.

Ми писали, що Урсула фон дер Ляєн назвала особливості нових санкцій проти РФ. За її словами, одинадцятий пакет санкцій вміщатиме два нові фактори.

Окрім цього, Сполучені Штати Америки планують зайнятися каналами та шляхами, якими Росія обходить західні санкції. Саме ця тема стане однією із головних на зустрічі міністрів фінансів Великої сімки.