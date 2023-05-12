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Более 25 стран-ЕС ужесточат санкции против РФ в сфере энергетики

12 мая 2023 11:43
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Более 25 стран-ЕС ужесточат санкции против РФ в сфере энергетики
ЕС приготовил новый 11 пакет санкций для РФ: ограничения коснутся сферы энергетики. Фото: Unsplash
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Страны ЕС планируют усилить ограничения по России в сфере энергетики. Представители 27 европейских стран обсудили 11 пакет антироссийских санкций Евросоюз серьезных возражений против усиления ограничений не высказал.

Об этом сообщают источники газеты Politico.

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Отмечается, что в новом пакете санкций против РФ речь пойдет об усилении принятых ранее мер, призванных более эффективно противодействовать попаданию российской нефти морем в страны ЕС.

"Сейчас нет серьезных возражений против продолжения ужесточения мер, касающихся энергетики", — сообщает издание, ссылаясь на трех человек, как знакомые с тем, как прошли переговоры.

По словам одного из европейских дипломатов, готовящийся пакет санкций отличается от предыдущих, поскольку сфокусирован не на новых мероприятиях, а на предотвращении обхода действующих ограничений, и страны "не спеша рассматривают все предложения", говорится в сообщении.

Мы писали, что Урсула фон дер Ляйен назвала особенности новых санкций против РФ. По ее словам, одиннадцатый пакет санкций будет вмещать два новых фактора.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки планируют заняться каналами и путями, которыми Россия обходит западные санкции. Именно эта тема станет одной из главных на встрече министров финансов Большой семерки.

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