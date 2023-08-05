Понад 80 російських олігархів поставляють продукцію для військ окупантів, — ЗМІ

Російські окупанти несуть спорядження. Фото: ArmyInform

Щонайменше 82 російські олігархи мають ділові зв'язки з російською армією. Вони сприяють підтримці війни в Україні.

Про це повідомляє LRT.

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Як показало розслідування, російські олігархи роблять значний внесок у війну в Україні тим чи іншим чином. Хтось виробляє компоненти для бомб, хтось — танки та літаки, а хтось надає різні послуги, серед яких зв'язок та страхування.

Хто найвідоміший спонсор війни проти України

"Якщо говорити про статистику, то найбільший внесок робить мільярдер Михайло Шелков. Він є власником компанії "ВСМПО-Авісма". Ця компанія виробляє з'єднання титану. Найбільшими покупцями їх продукції були Boeing і Airbus. Вони постачали титан російської армії для виробництва бронетехніки і літаків, які зараз воюють в Україні", — йдеться у дослідженні.

На другому місці Юрій Ковальчук. Він уклав страхові контракти з армією у сумі 47 мільярдів рублів. На третьому місці Борис Ротенберг. Його компанія займалася будівництвом об'єктів, транспортуванням та монтажем обладнання.

Проти 80 з 82 олігархів запроваджено ті чи інші санкції. Але, як правило, йдеться про санкції з боку України. Наприклад, у країнах ЄС лише 31 олігарх із цього списку перебуває під економічними обмеженнями.

Раніше ми повідомляли, напередодні Чехія заарештувала активи російського олігарха Євтушенкова. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що так має бути з усіма путіністами.