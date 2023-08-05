Более 80 российских олигархов поставляют продукцию для войск оккупантов, — СМИ

Российские оккупанты несут снаряжение. Фото: ArmyInform

Не менее 82 российских олигархов имеют деловые связи с российской армией. Они способствуют поддержке войны в Украине.

Об этом сообщает LRT.

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Как показало расследование, российские олигархи вносят значительный вклад в войну в Украине тем или иным образом. Кто-то производит компоненты для бомб, кто-то — танки и самолеты, а кто-то предоставляет различные услуги, включая связь и страхование.

Кто самый известный спонсор войны против Украины

"Если говорить о статистике, то наибольший вклад вносит миллиардер Михаил Шелков. Он является владельцем компании "ВСМПО-Ависма". Эта компания производит соединение титана. Крупнейшими покупателями их продукции были Boeing и Airbus. Они поставляли титан российской армии для производства бронетехники и самолетов, которые сейчас воюют в Украине" , — говорится в исследовании.

На втором месте Юрий Ковальчук. Он заключил страховые контракты с армией на сумму 47 миллиардов рублей. На третьем месте — Борис Ротенберг. Его компания занималась строительством объектов, транспортировкой и монтажом оборудования.

Против 80 из 82 олигархов введены те или иные санкции. Но, как правило, речь идет о санкциях со стороны Украины. К примеру, в странах ЕС только 31 олигарх из этого списка находится под экономическими ограничениями.

Ранее мы сообщали, что накануне Чехия арестовала активы российского олигарха Евтушенкова. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что так должно быть со всеми путинистами.