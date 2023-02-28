Понад мільйон українців втратили власне житло: Шуляк назвала області, де найважча ситуація

Олена Шуляк

Понад один мільйон громадян України залишилися без своїх домівок. Лідери сумної статистики — Донецька, Харківська та Київська області.

Про це розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає Media Center Ukraine.

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Через додаток "Дія" українці подали 335 тисяч 145 заявок, що стосуються 23 млн квадратних метрів, які пошкоджені або зруйновані внаслідок війни.

"Ми розуміємо, що ця цифра не остаточна. Є три сумні лідери — це Донецька, Харківська і Київська, де найбільше руйнувань житла. Станом на сьогодні більше 1 млн громадян залишилося без даху над головою, тому ми вважаємо надзвичайно важливим, щоб Законопроєкт № 7198 [про відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла] був ухвалений", — сказала Шуляк.

Вона повідомила, що уряд протягом двох місяців розробить відповідну постанову КМУ, де буде визначена вартість квадратного метра для компенсації для кожного регіону України. За її словами, сьогодні у країни є 17 мільярдів гривень. Ці кошти будуть використані для компенсації.

Нагадаємо, 29 грудня, в Івано-Франківській області зафіксоване влучання російської ракети у приватний житловий будинок. Це сталося в одному із сіл регіону, обласний центр не постраждав.

Також ми писали, що росіяни 29 грудня атакували Україну ракетами. При цьому уламки снарядів впали на приватний будинок у Дарницькому районі.