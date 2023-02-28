Более миллиона украинцев потеряли собственное жилье: Шуляк назвала области, где самая тяжелая ситуация
Более одного миллиона граждан Украины остались без своих домов. Лидеры печальной статистики — Донецкая, Харьковская и Киевская области.
Об этом рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Media Center Ukraine.
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Через приложение "Дія" украинцы подали 335 тысяч 145 заявок, касающихся 23 млн квадратных метров, которые повреждены или разрушены в результате войны.
"Мы понимаем, что эта цифра не окончательная. Есть три печальных лидера — это Донецкая, Харьковская и Киевская, где больше всего разрушений жилья. По состоянию на сегодняшний день более 1 млн граждан осталось без крыши над головой, поэтому мы считаем чрезвычайно важным, чтобы Законопроект № 7198 [о возмещении разрушенного и поврежденного жилья] был принят", — сказала Шуляк.
Она сообщила, что правительство в течение двух месяцев разработает соответствующее постановление КМУ, где будет определена стоимость квадратного метра для компенсации для каждого региона Украины. По ее словам, сегодня у страны есть 17 миллиардов гривен. Эти средства будут использованы для компенсации.
Напомним, 29 декабря, в Ивано-Франковской области зафиксировано попадание российской ракеты в частный жилой дом. Это произошло в одном из сел региона, областной центр не пострадал.
Также мы писали, что россияне 29 декабря атаковали Украину ракетами. При этом обломки снарядов упали на частный дом в Дарницком районе.