Попри санкції: донька Путіна публікується в західних журналах

Донька Путіна Марія Воронцова. Фото: скриншот

На старшу доньку російського президента Володимира Путіна Марію Воронцову західні санкції не впливають. Вона продовжує активно публікувати свої праці в наукових виданнях. Зокрема, у США та Швейцарії.

Про це повідомляє російський опозиційний проєкт "Можемо пояснити".

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Повідомляється, що за 2022 і 2023 роки донька Путіна опублікувала чотири статті з ендокринології та медицини в журналах The Endocrine Society (США) і MDPI Publishing (Швейцарія).

На сайті Московського державного університету (МДУ) можна знайти посилання на її публікації в західних виданнях.

Одна вийшла до повномасштабного вторгнення в лютому минулого року. Решта три — вже після. Всі статті Воронцова випустила в співавторстві з іншими вченими з МДУ.

Варто зауважити, що вона перебуває під санкціями США, Євросоюзу та Великої Британії з квітня 2022 року.

Нагадаємо, диктатор Росії Володимир Путін заявив, що західні політики навмисне поставили на чолі України Президента єврейського походження. Таким чином вони нібито намагаються прикрити міфічне "прославлення нацизму" в нашій державі.

Відповідне відео з'явилося на одному з російських пропагандистських каналів.