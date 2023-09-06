Попри санкції: донька Путіна публікується в західних журналах
На старшу доньку російського президента Володимира Путіна Марію Воронцову західні санкції не впливають. Вона продовжує активно публікувати свої праці в наукових виданнях. Зокрема, у США та Швейцарії.
Про це повідомляє російський опозиційний проєкт "Можемо пояснити".
Західні санкції і діти Путіна
Повідомляється, що за 2022 і 2023 роки донька Путіна опублікувала чотири статті з ендокринології та медицини в журналах The Endocrine Society (США) і MDPI Publishing (Швейцарія).
На сайті Московського державного університету (МДУ) можна знайти посилання на її публікації в західних виданнях.
Одна вийшла до повномасштабного вторгнення в лютому минулого року. Решта три — вже після. Всі статті Воронцова випустила в співавторстві з іншими вченими з МДУ.
Варто зауважити, що вона перебуває під санкціями США, Євросоюзу та Великої Британії з квітня 2022 року.
Нагадаємо, диктатор Росії Володимир Путін заявив, що західні політики навмисне поставили на чолі України Президента єврейського походження. Таким чином вони нібито намагаються прикрити міфічне "прославлення нацизму" в нашій державі.
Відповідне відео з'явилося на одному з російських пропагандистських каналів.