Несмотря на санкции: дочь Путина публикуется в западных журналах
На старшую дочь российского президента Владимира Путина Марию Воронцову западные санкции не влияют. Она продолжает активно публиковать свои труды в научных изданиях. В частности, в США и Швейцарии.
Об этом сообщает российский оппозиционный проект "Можем объяснить".
Западные санкции и дети Путина
Сообщается, что за 2022 и 2023 годы дочь Путина опубликовала четыре статьи по эндокринологии и медицине в журналах The Endocrine Society (США) и MDPI Publishing (Швейцария).
На сайте Московского государственного университета можно найти ссылку на ее публикации в западных изданиях.
Одна вышла до полномасштабного вторжения в феврале прошлого года. Остальные три — уже после. Все статьи Воронцова выпустила в соавторстве с другими учеными из МГУ.
Следует отметить, что она находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании с апреля 2022 года.
Напомним, диктатор России Владимир Путин заявил, что западные политики умышленно поставили во главе Украины Президента еврейского происхождения. Таким образом, они якобы пытаются прикрыть мифическое "прославление нацизма" в нашем государстве.
Соответствующее видео появилось на одном из российских пропагандистских каналов.