Дочь Путина Мария Воронцова. Фото: скриншот

На старшую дочь российского президента Владимира Путина Марию Воронцову западные санкции не влияют. Она продолжает активно публиковать свои труды в научных изданиях. В частности, в США и Швейцарии.

Об этом сообщает российский оппозиционный проект "Можем объяснить".

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Сообщается, что за 2022 и 2023 годы дочь Путина опубликовала четыре статьи по эндокринологии и медицине в журналах The Endocrine Society (США) и MDPI Publishing (Швейцария).

На сайте Московского государственного университета можно найти ссылку на ее публикации в западных изданиях.

Одна вышла до полномасштабного вторжения в феврале прошлого года. Остальные три — уже после. Все статьи Воронцова выпустила в соавторстве с другими учеными из МГУ.

Следует отметить, что она находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании с апреля 2022 года.

Напомним, диктатор России Владимир Путин заявил, что западные политики умышленно поставили во главе Украины Президента еврейского происхождения. Таким образом, они якобы пытаются прикрыть мифическое "прославление нацизма" в нашем государстве.

Соответствующее видео появилось на одном из российских пропагандистских каналов.