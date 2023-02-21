Секторальні економічні санкції проти росії — ВР не виносить указ на голосування

Торік парламент взагалі не голосував за жодні секторальні санкції проти росії

До Верховної Ради на голосування понад пів року не виносять поданий президентом Володимиром Зеленським проєкт постанови про застосування секторальних економічних санкцій проти росії. Указ вийшов ще 5 серпня 2022 року.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor з посиланням на відповідь Апарату ВРУ.

Що відомо

Зазначається, що торік парламент взагалі не голосував за жодні секторальні санкції проти росії.

5 серпня 2022 року РНБО ухвалила рішення про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до російської федерації, того ж дня на президентському сайті оприлюднили відповідний указ.

"Після внесення президентом до парламенту проєкту постанови про секторальні санкції, у депутатів було 48 годин на голосування відповідно до вимог Закону України "Про санкції", — наголошують у Trap Aggressor.

Які заборони під санкціями

Згідно з указом, секторальні економічні санкції мали строком на 10 років заборонити:

виведення капіталу з України на користь росії, фізичних та юридичних осіб рф або осіб, що повʼязані із державою-агресором;

участь у приватизації, оренді державного майна особам, пов'язаним з державою-агресором;

користування надрами особам, повʼязаним із рф;

публічні закупівлі товарів походженням з рф, а також товарів, робіт і послуг в осіб, повʼязаних з державою-агресором;

заходження суден та літаків, пов’язаних з росією;

придбання цінних паперів, емітентами яких є особи, повʼязані з державою-агресором;

припинення видачі готівки за платіжними картками, емітованими особами, пов'язаними з державою-агресором;

видача дозволів та ліцензій НБУ на інвестиції у рф;

передача технологій та прав інтелектуальної власності особам з рф;

набуття права власності на землю для осіб, пов’язаних з рф.

Аналітики вважають, що затягування з ухваленням секторальних санкцій підриває засади санкційної політики проти країни-агресора та створює ризики для територіальної цілісності, а також сфер публічних закупівель, приватизації держмайна, користування надрами, націоналізації російських активів в Україні тощо.

Нагадаємо, раніше Україна запровадила санкції проти керівників найбільших російських банків, які працюють на військово-промисловий комплекс рф. Президент Володимир Зеленський увів у дію відповідне рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО).

За даними ЗМІ, економіці росії повномасштабне вторгнення в Україну коштуватиме втратою 190 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту до 2026 року. Це приблизно дорівнює всьому річному ВВП таких країн, як Угорщина або Кувейт.