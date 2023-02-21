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Попри указ Зеленського: Рада пів року не запроваджує секторальні економічні санкції проти рф, — Trap Aggressor

21 лютого 2023 12:14
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Секторальні економічні санкції проти росії — ВР не виносить указ на голосування
Торік парламент взагалі не голосував за жодні секторальні санкції проти росії
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

До Верховної Ради на голосування понад пів року не виносять поданий президентом Володимиром Зеленським проєкт постанови про застосування секторальних економічних санкцій проти росії. Указ вийшов ще 5 серпня 2022 року. 

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor з посиланням на відповідь Апарату ВРУ.

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Що відомо

Зазначається, що торік парламент взагалі не голосував за жодні секторальні санкції проти росії.

5 серпня 2022 року РНБО ухвалила рішення про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до російської федерації, того ж дня на президентському сайті оприлюднили відповідний указ.

"Після внесення президентом до парламенту проєкту постанови про секторальні санкції, у депутатів було 48 годин на голосування відповідно до вимог Закону України "Про санкції", — наголошують у Trap Aggressor.

Які заборони під санкціями

Згідно з указом, секторальні економічні санкції мали строком на 10 років заборонити:

  • виведення капіталу з України на користь росії, фізичних та юридичних осіб рф або осіб, що повʼязані із державою-агресором;
  • участь у приватизації, оренді державного майна особам, пов'язаним з державою-агресором;
  • користування надрами особам, повʼязаним із рф;
  • публічні закупівлі товарів походженням з рф, а також товарів, робіт і послуг в осіб, повʼязаних з державою-агресором;
  • заходження суден та літаків, пов’язаних з росією;
  • придбання цінних паперів, емітентами яких є особи, повʼязані з державою-агресором;
  • припинення видачі готівки за платіжними картками, емітованими особами, пов'язаними з державою-агресором;
  • видача дозволів та ліцензій НБУ на інвестиції у рф;
  • передача технологій та прав інтелектуальної власності особам з рф;
  • набуття права власності на землю для осіб, пов’язаних з рф.

Аналітики вважають, що затягування з ухваленням секторальних санкцій підриває засади санкційної політики проти країни-агресора та створює ризики для територіальної цілісності, а також сфер публічних закупівель, приватизації держмайна, користування надрами, націоналізації російських активів в Україні тощо.

Нагадаємо, раніше Україна запровадила санкції проти керівників найбільших російських банків, які працюють на військово-промисловий комплекс рф. Президент Володимир Зеленський увів у дію відповідне рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО).

За даними ЗМІ, економіці росії повномасштабне вторгнення в Україну коштуватиме втратою 190 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту до 2026 року. Це приблизно дорівнює всьому річному ВВП таких країн, як Угорщина або Кувейт.

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