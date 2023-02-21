Секторальные экономические санкции против россии — ВР не выносит указ на голосование

В прошлом году парламент вообще не голосовал ни за какие секторальные санкции против россии

В Верховную Раду на голосование более полугода не выносят представленный президентом Владимиром Зеленским проект постановления о применении секторальных экономических санкций против россии. Указ вышел еще 5 августа 2022 года.

Об этом сообщает группа аналитиков Trap Aggressor со ссылкой на ответ Аппарата ВРУ.

Что известно

Отмечается, что в прошлом году парламент вообще не голосовал ни за какие секторальные санкции против россии.

5 августа 2022 года СНБО принял решение о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) для российской федерации, в тот же день на президентском сайте обнародовали соответствующий указ.

"После внесения президентом в парламент проекта постановления о секторальных санкциях, у депутатов было 48 часов на голосование в соответствии с требованиями Закона Украины "О санкциях", — отмечают в Trap Aggressor.

Какие запреты под санкциями

Согласно указу, секторальные экономические санкции должны были сроком на 10 лет запретить:

вывод капитала из Украины в пользу россии, физических и юридических лиц россии или лиц, связанных с государством-агрессором;

участие в приватизации, аренде государственного имущества лицам, связанным с государством-агрессором;

пользование недрами лицам, связанным с рф;

публичные закупки товаров происхождением из россии, а также товаров, работ и услуг у лиц, связанных с государством-агрессором;

захождение судов и самолетов, связанных с россией;

приобретение ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, связанные с государством-агрессором;

прекращение выдачи наличных по платежным карточкам, эмитированным лицами, связанными с государством-агрессором;

выдача разрешений и лицензий НБУ на инвестиции в рф;

передача технологий и прав интеллектуальной собственности лицам из россии;

приобретение права собственности на землю для лиц, связанных со рф.

Аналитики считают, что затягивание с принятием секторальных санкций подрывает принципы санкционной политики против страны-агрессора и создает риски для территориальной целостности, а также сфер публичных закупок, приватизации госимущества, использования недр, национализации российских активов в Украине и т.д.

Напомним, ранее Украина ввела санкции против руководителей крупнейших российских банков, работающих на военно-промышленном комплексе россии. Президент Владимир Зеленский ввел в действие соответствующее решение Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО).

По данным СМИ, экономике россии полномасштабное вторжение в Украину обойдется потерей в 190 миллиардов долларов валового внутреннего продукта к 2026 году. Это примерно равно всему годовому ВВП таких стран, как Венгрия или Кувейт.