Порятунок чи крок до нової війни: Піскун розповів про НАТО у ефірі Новини.LIVE

Голова Союзу юристів України Святослав Піскун. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Одне з ключових питань, що розглядатимуть країни-члени союзу — заявка України на членство в Альянсі та подальші політичні відносини.

Про саміт НАТО у Вільнюсі та членство України — розповів тричі генеральний прокурор України, голова Союзу юристів України Святослав Піскун у ефірі Новини.LIVE.

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Окрім саміту НАТО, Піскун розповів про військову допомогу країн-партнерів, а також про ситуацію на полі бою. Зокрема, як просувається контрнаступ ЗСУ.

Нагадаємо, за словами Президента України Володимира Зеленського, попри те, що в Україні йде війна, держава заслуговує на те, щоб приєднатися до Альянсу і хоче отримати "чіткий сигнал".