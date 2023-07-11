Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Порятунок чи крок до нової війни: Піскун розповів про НАТО у ефірі Новини.LIVE arrow

Порятунок чи крок до нової війни: Піскун розповів про НАТО у ефірі Новини.LIVE

11 липня 2023 16:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Порятунок чи крок до нової війни: Піскун розповів про НАТО у ефірі Новини.LIVE
Голова Союзу юристів України Святослав Піскун. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Одне з ключових питань, що розглядатимуть країни-члени союзу — заявка України на членство в Альянсі та подальші політичні відносини. 

Про саміт НАТО у Вільнюсі та членство України — розповів тричі генеральний прокурор України, голова Союзу юристів України Святослав Піскун у ефірі Новини.LIVE.

Читайте також:

Саміт НАТО у Вільнюсі

Окрім саміту НАТО, Піскун розповів про військову допомогу країн-партнерів, а також про ситуацію на полі бою. Зокрема, як просувається контрнаступ ЗСУ. 

 

Нагадаємо, за словами Президента України Володимира Зеленського, попри те, що в Україні йде війна, держава заслуговує на те, щоб приєднатися до Альянсу і хоче отримати "чіткий сигнал".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз