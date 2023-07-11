Порятунок чи крок до нової війни: Піскун розповів про НАТО у ефірі Новини.LIVE
Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Одне з ключових питань, що розглядатимуть країни-члени союзу — заявка України на членство в Альянсі та подальші політичні відносини.
Про саміт НАТО у Вільнюсі та членство України — розповів тричі генеральний прокурор України, голова Союзу юристів України Святослав Піскун у ефірі Новини.LIVE.
Саміт НАТО у Вільнюсі
Окрім саміту НАТО, Піскун розповів про військову допомогу країн-партнерів, а також про ситуацію на полі бою. Зокрема, як просувається контрнаступ ЗСУ.
Нагадаємо, за словами Президента України Володимира Зеленського, попри те, що в Україні йде війна, держава заслуговує на те, щоб приєднатися до Альянсу і хоче отримати "чіткий сигнал".