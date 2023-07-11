Спасение или шаг к новой войне: Пискун рассказал о НАТО в эфире Новини.LIVE

Глава Союза юристов Украины Святослав Пискун. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 11 июля, в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Одним из ключевых вопросов, которые будут рассматривать страны-члены союза, является заявка Украины на членство в Альянсе и дальнейшие политические отношения.

О саммите НАТО в Вильнюсе и членстве Украины — рассказал трижды генеральный прокурор Украины, глава Союза юристов Украины Святослав Пискун в эфире Новини.LIVE

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Помимо саммита НАТО, Пискун рассказал о военной помощи стран-партнеров, а также о ситуации на поле боя. В частности, как продвигается контрнаступление ВСУ.

Напомним, по словам Президента Украины Владимира Зеленского , несмотря на то, что в Украине идет война, государство заслуживает того, чтобы присоединиться к Альянсу и хочет получить "четкий сигнал".