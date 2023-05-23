Португалія відмовилась надавати Україні F-16: яка причина

Винищувач F-16. Фото: Військово-повітряні сили США

Португалія не готова надати Україні винищувачі F-16 через те, що країні необхідні ці літаки для своїх національних і міжнародних потреб. Натомість країна пообіцяла допомогти по-іншому.

Про це повідомляє міністр закордонних справ країни Жоау Гомеш Кравіньо, пише видання Diário de Notícias.

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Зазначається, що Португалія не має можливості передати українським військам свої винищувачі F-16, проте готова навчати наших пілотів роботі на них.

"У нас є дуже хороші пілоти та інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16, щоб навчати українських військових", – сказав чиновник.

У Португалії пояснили, чому саме не можуть відправити літаки. За словами міністра закордонних справ, Португалія не має цих літаків у необмеженій кількості. Винищувачі потрібні країні для виконання національних зобов’язань та зобов'язань у межах НАТО.

У відомстві зазначили, що Лісабон відкритий до запитів Києва щодо запчастин для обслуговування літаків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністерка національної оборони Португалії Гелена Каррейрас заявила, що країна відправить Україні п'ять аварійно-рятувальних та медичних бронемашин. Рішення було прийняте в рамках засідання "Рамштайну".

Додамо, що у військово-повітряних силах США заявили, що на поставку винищувачів F-16 знадобиться "у кращому випадку кілька місяців". Це сталось після того, к президент США Джо Байден підтримав спільне навчання українських пілотів.