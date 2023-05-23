Португалия отказалась предоставлять Украине F-16: какая причина

Истребитель F-16. Фото: Военно-воздушные силы США

Португалия не готова предоставить Украине истребители F-16 из-за того, что стране необходимы эти самолеты для своих национальных и международных потребностей. В то же время страна пообещала помочь по-другому.

Об этом сообщает министр иностранных дел страны Жоау Гомеш Кравиньо, пишет издание Diário de Notícias.

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Отмечается, что у Португалии нет возможности передать украинским войскам свои истребители F-16, однако готова обучать наших пилотов работе на них.

"У нас очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, которые также имеют F-16, чтобы учить украинских военных", — сказал чиновник.

В Португалии объяснили, почему не могут отправить самолеты. По словам министра иностранных дел, у Португалии нет этих самолетов в неограниченном количестве. Истребители необходимы стране для выполнения национальных обязательств и обязательств в рамках НАТО.

В ведомстве отметили, что Лиссабон открыт к запросам Киева по запчастям для обслуживания самолетов.

Напомним, ранее мы писали, что министерша национальной обороны Португалии Гелена Каррейрас заявила, что страна отправит Украине пять аварийно-спасательных и медицинских бронемашин. Решение было принято в рамках заседания "Рамштайна".

В военно-воздушных силах США заявили, что на поставку истребителей F-16 понадобится "в лучшем случае несколько месяцев". Это произошло после того, как президент США Джо Байден поддержал совместное обучение украинских пилотов.