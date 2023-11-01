Пошкодили техніку ворога — Сирський прокоментував ситуацію на Куп'янському напрямку

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

На Куп'янському напрямку українські Сили оборони знищили російський бронетранспортер та два військові транспортні засоби піхоти. До того ж було пошкоджено три танкові машини та чотири військові машини для піхоти.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський .

Читайте також:

Ситуація на Куп'янському напрямку

Сирський повідомив, що Ефективні дії було здійснено військами 14-ї механізованої бригади на честь князя Романа Великого.

"Мета росіян ясна — вони хочуть знову окупувати місто. Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їх спроби просуватися вперед", — зазначив він.

Повідомлення Олександра Сирського. Фото: скрbншот

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

За даними Генштабу України, російські війська протягом останніх 24 годин активно діяли на Куп'янському фронті, намагаючись взяти під контроль позиції українських військових близько двох сіл. Але їхні спроби були марними.

"У районі дії оперативно-стратегічного об'єднання "Хортиця" на Куп'янському фронті противник намагався провести атаки на околицях поселень Синьківка, Іванівка в Харківській області та Надія в Луганському регіоні. Наші війська успішно впоралися з більш ніж 10 наступальними діями ворога", — зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу українських воїнів на передових позиціях. В одному із напрямків фронту бійці знищили чимало російської техніки.