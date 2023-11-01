Повредили технику врага — Сырский прокомментировал ситуацию на Купянском направлении
На Купянском направлении украинские Силы обороны уничтожили российский бронетранспортер и два военных транспортных средства пехоты. К тому же, были повреждены три танковых машины и четыре военных машины для пехоты.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
Ситуация на Купянском направлении
Сырский сообщил, что Эффективные действия были проведены войсками 14-й механизированной бригады в честь князя Романа Великого.
"Цель россиян ясна — они хотят снова оккупировать город. Силы обороны дают достойный отпор русским оккупантам, срывают их пробы продвигаться вперед", — указал он.
Что говорят в Генштабе ВСУ
По данным Генштаба Украины, российские войска в течение последних 24 часов активно действовали на Купянском фронте, пытаясь взять под контроль позиции украинских военных возле двух деревень. Но их попытки были безуспешными.
"В районе действия оперативно-стратегического объединения "Хортица" на Купянском фронте противник пытался провести атаки в окрестностях поселений Синьковка, Ивановка в Харьковской области и Надежда в Луганском регионе. Наши войска успешно справились с более чем 10 наступательными действиями врага", — отметили в Генштабе.
Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу украинских воинов на передовых позициях. В одном из направлений фронта бойцы уничтожили немало российской техники.
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