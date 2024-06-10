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Пошкоджені баржа та буксир РФ — росіяни скаржаться на атаку безпілотників

10 червня 2024 08:07
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Степан Гафтко
редактор
Безпілотники атакували баржу та буксир у російських водах
Буксир "Інженер Смірнов". Фото: росЗМІ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Таганрозькій затоці БпЛА атакували та пошкодили баржу "Секція-179" та буксир "Інженер Смірнов". Морські судна внаслідок ударів мають пошкодження.

Про це повідомляє інформаційний канал "База" в Telegram у понеділок, 10 червня.

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Як повідомляє "База", атака відбулась ввечері, 8 червня у Таганрозькій затоці. Тоді були атаковані російський буксир та баржа. Того ж дня близько 21:00 капітан буксира доповів, що його судно має незначні пошкодження вище ватерлінії, також вибиті вікна. 

Він повідомив, що двоє членів екіпажу мають легкі ушкодження і порізи. Пізніше капітан прийняв рішення повертатися у порт "Азов" у Ростовській області.

Нагадаємо, раніше українські дрони атакували нафтобазу в Бєлгородській області. ГУР підтвердило свою причетність. 

У Російській Федерації заявили, що безпілотні літальні апарати атакували аеродром Моздок в Північній Осетії. За інформацією місцевої влади, було збито три дрони, проте також зафіксовано і певні руйнування.

Росія
війна в Україні
безпілотники
дрони
війна

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