Беспилотники атаковали баржу и буксир в русских водах

Буксир "Инженер Смирнов". Фото: росСМИ

В Таганрогском заливе БпЛА атаковали и повредили баржу "Секция-179" и буксир "Инженер Смирнов". Морские суда в результате ударов имеют повреждения.

Об этом сообщает информационный канал "База" в Telegram в понедельник, 10 июня.

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Как сообщает "База", атака произошла вечером, 8 июня в Таганрогском заливе. Тогда были атакованы русский буксир и баржа. В тот же день около 21:00 капитан буксира доложил, что его судно имеет незначительные повреждения выше ватерлинии, также выбиты окна.

Он сообщил, что два члена экипажа имеют легкие повреждения и порезы. Позже капитан принял решение возвращаться в порт "Азов" в Ростовской области.

Напомним, ранее украинские дроны атаковали нефтебазу в Белгородской области . ГУР подтвердило свою причастность.

В Российской Федерации заявили, что беспилотные летательные аппараты атаковали аэродром Моздок в Северной Осетии. По информации местных властей, были сбиты три дрона, однако также зафиксированы и определенные разрушения.