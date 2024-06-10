Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Повреждены баржа и буксир РФ — россияне жалуются на атаку беспилотников arrow

Повреждены баржа и буксир РФ — россияне жалуются на атаку беспилотников

10 июня 2024 08:07
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Беспилотники атаковали баржу и буксир в русских водах
Буксир "Инженер Смирнов". Фото: росСМИ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Таганрогском заливе БпЛА атаковали и повредили баржу "Секция-179" и буксир "Инженер Смирнов". Морские суда в результате ударов имеют повреждения.

Об этом сообщает информационный канал "База" в Telegram в понедельник, 10 июня.

Читайте также:

Атака дронов на морские суда страны-агрессора

Как сообщает "База", атака произошла вечером, 8 июня в Таганрогском заливе. Тогда были атакованы русский буксир и баржа. В тот же день около 21:00 капитан буксира доложил, что его судно имеет незначительные повреждения выше ватерлинии, также выбиты окна.

Он сообщил, что два члена экипажа имеют легкие повреждения и порезы. Позже капитан принял решение возвращаться в порт "Азов" в Ростовской области.

Напомним, ранее украинские дроны атаковали нефтебазу в Белгородской области . ГУР подтвердило свою причастность.

В Российской Федерации заявили, что беспилотные летательные аппараты атаковали аэродром Моздок в Северной Осетии. По информации местных властей, были сбиты три дрона, однако также зафиксированы и определенные разрушения.

Россия
война в Украине
беспилотники
дроны
война

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку