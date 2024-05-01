Пошкоджені будинки, дитсадок та заправка — в ОВА розповіли про наслідки обстрілів Нікополя

Наслідки обстрілів. Фото: Лисак\Telegram

Російські загарбники не припиняють тероризувати Дніпропетровську область. Увечері 30 квітня ворог знову обстріляв Нікополь з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. В результаті атаки постраждала одна людина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

"Ввечері ворог тричі обстріляв Нікополь. Застосував не лише важку артилерію, а й РСЗВ "Град", — написав Лисак, говорячи про атаку.

Він додав, що ворожий обстріл поранив 82-річну жінку, вона лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, є значні пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, понівечена адмінбудівля, дитсадок, заправка, сім багатоповерхівок та двоповерховий будинок. Також вогонь зачепив й лінію електропередач.

Наслідки обстрілів. Фото: Лисак\Telegram

Наслідки обстрілів. Фото: Лисак\Telegram

Наслідки обстрілів. Фото: Лисак\Telegram

Нагадаємо, 30 квітня армія РФ завдала удару по Холодногірському та Київському районах міста. За уточненою інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина.

Згодом у ДСНС показали наслідки атаки.