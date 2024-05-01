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Пошкоджені будинки, дитсадок та заправка — в ОВА розповіли про наслідки обстрілів Нікополя

1 травня 2024 08:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Пошкоджені будинки, дитсадок та заправка — в ОВА розповіли про наслідки обстрілів Нікополя
Наслідки обстрілів. Фото: Лисак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники не припиняють тероризувати Дніпропетровську область. Увечері 30 квітня ворог знову обстріляв Нікополь з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. В результаті атаки постраждала одна людина. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

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"Ввечері ворог тричі обстріляв Нікополь. Застосував не лише важку артилерію, а й РСЗВ "Град", — написав Лисак, говорячи про атаку. 

Він додав, що ворожий обстріл поранив 82-річну жінку, вона лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, є значні пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, понівечена адмінбудівля, дитсадок, заправка, сім багатоповерхівок та двоповерховий будинок. Також вогонь зачепив й лінію електропередач.

Обстріл Нікополя
Наслідки обстрілів. Фото: Лисак\Telegram
Обстріл Дніпропетровщини 30 квітня
Наслідки обстрілів. Фото: Лисак\Telegram
Обстріл Нікополя 30 травня
Наслідки обстрілів. Фото: Лисак\Telegram

 

Нагадаємо, 30 квітня армія РФ завдала удару по Холодногірському та Київському районах міста. За уточненою інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина.

Згодом у ДСНС показали наслідки атаки. 

війна
росіяни
Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
Нікополь
війна в Україні

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