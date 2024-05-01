Повреждены дома, детсад и заправка — в ОВА рассказали о последствиях обстрелов Никополя

Последствия обстрелов. Фото: Лысак\Telegram

Российские захватчики не перестают терроризировать Днепропетровскую область. Вечером 30 апреля враг снова обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Вечером враг трижды обстрелял Никополь. Применил не только тяжелую артиллерию, но и РСЗО "Град", — написал Лысак, говоря об атаке.

Он добавил, что вражеский обстрел ранил 82-летнюю женщину, она будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, существуют значительные повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, изуродовано админздание, детсад, заправка, семь многоэтажек и двухэтажный дом. Также огонь задел и линию электропередач.

Последствия обстрелов. Фото: Лысак\Telegram

Последствия обстрелов. Фото: Лысак\Telegram

Последствия обстрелов. Фото: Лысак\Telegram

Напомним, 30 апреля армия РФ нанесла удар по Холодногорскому и Киевскому районам города. По уточненной информации, в результате атаки погиб один человек.

Впоследствии в ГСЧС показали последствия атаки.