Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Повреждены дома, детсад и заправка — в ОВА рассказали о последствиях обстрелов Никополя arrow

Повреждены дома, детсад и заправка — в ОВА рассказали о последствиях обстрелов Никополя

1 мая 2024 08:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Повреждены дома, детсад и заправка — в ОВА рассказали о последствиях обстрелов Никополя
Последствия обстрелов. Фото: Лысак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики не перестают терроризировать Днепропетровскую область. Вечером 30 апреля враг снова обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Последствия обстрелов Днепропетровщины

"Вечером враг трижды обстрелял Никополь. Применил не только тяжелую артиллерию, но и РСЗО "Град", — написал Лысак, говоря об атаке.

Он добавил, что вражеский обстрел ранил 82-летнюю женщину, она будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, существуют значительные повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, изуродовано админздание, детсад, заправка, семь многоэтажек и двухэтажный дом. Также огонь задел и линию электропередач.

Обстрел Никополя
Последствия обстрелов. Фото: Лысак\Telegram
Обстрел Днепропетровской области 30 апреля
Последствия обстрелов. Фото: Лысак\Telegram
Обстрел Никополя 30 мая
Последствия обстрелов. Фото: Лысак\Telegram

 

Напомним, 30 апреля армия РФ нанесла удар по Холодногорскому и Киевскому районам города. По уточненной информации, в результате атаки погиб один человек.

Впоследствии в ГСЧС показали последствия атаки.

война
россияне
Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
Никополь
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри