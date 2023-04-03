"Пошкоджено одну ТЕС", — Галущенко розповів про стан енергетики в Україні

Відновлення електропостачання в східних регіонах України

В Донецькій та Харківській областях повністю відновили електропостачання. За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Про це інформує Укренерго.

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2 квітня в результаті ворожих обстрілів було пошкоджено обладнання однієї з ТЕС.

Протягом доби відновлено електропостачання близько 8 тисяч абонентів у Донецькій та Харківській областях. Станом на ранок 3 квітня через негоду знеструмлено близько 2 тис. абонентів у Київській області та 3,8 тис. - на Одещині.

"Укренерго" зняло всі мережеві обмеження об 11 ранку квітня. Диспетчерський центр "Укренерго" не застосовує відключення споживачів у жодній області.



Зазначається, що споживання електроенергії вище, ніж у понеділок минулого тижня, що пов'язано з холодною погодою та завершенням опалювального сезону в окремих регіонах. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт відсутній.

Нагадаємо, що 3 квітня, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Для цього ворог застосував артилерію.