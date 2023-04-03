"Повреждена одна ТЭС", — Галущенко рассказал о состоянии энергетики в Украине

Восстановление электроснабжения в восточных регионах Украины

В Донецкой и Харьковской областях полностью возобновили электроснабжение. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

Об этом информирует Укрэнерго.

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2 апреля в результате вражеских обстрелов было повреждено оборудование одной из ТЭС.

В течение суток возобновлено электроснабжение около 8 тысяч абонентов в Донецкой и Харьковской областях. По состоянию на утро 3 апреля из-за непогоды обесточены около 2 тыс. абонентов в Киевской области и 3,8 тыс. — в Одесской области.

Укрэнерго сняло все сетевые ограничения в 11 утра апреля. Диспетчерский центр Укрэнерго не применяет отключения потребителей ни в одной области.



Отмечается, что потребление электроэнергии выше, чем в прошлый понедельник, что связано с холодной погодой и завершением отопительного сезона в отдельных регионах. Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. При этом в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Импорт отсутствует.

Напомним, что 3 апреля российские оккупанты обстреляли Очаковскую громаду Николаевской области. Для этого враг применил артиллерию.