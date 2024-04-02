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Посол США при НАТО закликала Конгрес прискорити ухвалу рішення про допомогу Україні

2 квітня 2024 23:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Посол США при НАТО закликала Конгрес прискорити ухвалу рішення про допомогу Україні
Посол США при НАТО Джуліан Сміт. Фото: twitter.com/usambnato
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО посол Джуліан Сміт закликала Конгрес найближчим часом ухвалити пакет допомоги для України. Конгрес продовжує блокувати надання нашій державі цієї критично необхідної допомоги.

Про це Сміт сказала під час онлайн-брифінгу для преси у вівторок, 2 квітня.

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Допомога Україні від США

Відповідаючи на запитання про ймовірність позитивного рішення Конгресу США щодо України, Джуліан Сміт звернула увагу, що Білий дім розраховує, що в Капітолії конгресмени ухвалять продовження такої допомоги "скоріше, ніж пізніше". При цьому буде міцна двопартійна підтримка.

"Ми дійсно очікуємо, що ця допомога буде прийнята, будемо сподіватися, скоріше, ніж пізніше. Ви чули президента Байдена та інших членів його Кабінету, які говорили про це", — сказала Сміт.

Вона наголосила, що така підтримка є абсолютно критичною, і Україна терміново потребує допомоги зараз.

"Ми маємо ситуацію, коли наші друзі в Україні стикаються з певною нестачею. Тож є дуже важливим, щоб допомога від США продовжувала надходити", — зазначила Сміт.

Посол закликала членів Конгресу, як в Палаті представників, так і в Сенаті, "якомога швидше" просунутись вперед із цією важливою допомогою для України.

Джуліан Сміт також наголосила, що Альянс прагне зробити все, щоб позиція України не послабшала.

Нагадаємо, представник Республіканської партії, член Палати представників Сполучених Штатів Америки Метт Гейтс заявив, що спікер Майк Джонсон шукає шляхи розв'язання проблеми з виділенням допомоги Україні. Він має намір невдовзі винести на розгляд законодавців відповідний законопроєкт.

Також Президент України Володимир Зеленський припустив, що українським захисникам доведеться відступити для захисту своїх позицій на фронті та економії боєприпасів. Ситуацію погіршує відсутність допомоги від Сполучених Штатів Америки.

США
війна
НАТО
Конгрес
фінансова допомога
військова допомога
Україна

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