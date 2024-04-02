Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Посол США при НАТО призвала Конгресс ускорить решение о помощи Украине arrow

Посол США при НАТО призвала Конгресс ускорить решение о помощи Украине

2 апреля 2024 23:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Посол США при НАТО призвала Конгресс ускорить решение о помощи Украине
Посол США при НАТО Джулиан Смит. Фото: twitter.com/usambnato
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО посол Джулиан Смит призвала Конгресс в ближайшее время принять пакет помощи для Украины. Конгресс продолжает блокировать предоставление нашему государству этой критически необходимой помощи.

Об этом Смит сказала во время онлайн-брифинга для печати во вторник, 2 апреля.

Читайте также:

Помощь Украине от США

Отвечая на вопрос о вероятности положительного решения Конгресса США по Украине, Джулиан Смит обратила внимание, что Белый дом рассчитывает, что в Капитолии конгрессмены примут продолжение такой помощи "скорее чем позже". При этом будет крепкая двухпартийная поддержка.

"Мы действительно ожидаем, что эта помощь будет принята, будем надеяться, скорее, чем позже. Вы слышали президента Байдена и других членов его Кабинета, говоривших об этом", — сказала Смит.

Она подчеркнула, что такая поддержка абсолютно критическая, и Украина срочно нуждается в помощи сейчас.

"Мы имеем ситуацию, когда наши друзья в Украине сталкиваются с определенной нехваткой. Поэтому очень важно, чтобы помощь от США продолжала поступать", — отметила Смит.

Посол призвала членов Конгресса, как в Палате представителей, так и в Сенате, "как можно скорее" продвинуться вперед с этой важной помощью для Украины.

Джулиан Смит также подчеркнула, что Альянс стремится сделать все, чтобы позиция Украины не ослабела.

Напомним, представитель Республиканской партии, член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Мэтт Гейтс заявил, что спикер Майк Джонсон ищет пути решения проблемы с выделением помощи Украине. Он намерен вскоре вынести на рассмотрение законодателей соответствующий законопроект.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что украинским защитникам придется отступить для защиты своих позиций на фронте и экономии боеприпасов. Ситуацию усугубляет отсутствие помощи от Соединенных Штатов Америки.

США
война
НАТО
Конгресс
финансовая помощь
военная помощь
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК