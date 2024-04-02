Посол США при НАТО призвала Конгресс ускорить решение о помощи Украине

Посол США при НАТО Джулиан Смит. Фото: twitter.com/usambnato

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО посол Джулиан Смит призвала Конгресс в ближайшее время принять пакет помощи для Украины. Конгресс продолжает блокировать предоставление нашему государству этой критически необходимой помощи.

Об этом Смит сказала во время онлайн-брифинга для печати во вторник, 2 апреля.

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Отвечая на вопрос о вероятности положительного решения Конгресса США по Украине, Джулиан Смит обратила внимание, что Белый дом рассчитывает, что в Капитолии конгрессмены примут продолжение такой помощи "скорее чем позже". При этом будет крепкая двухпартийная поддержка.

"Мы действительно ожидаем, что эта помощь будет принята, будем надеяться, скорее, чем позже. Вы слышали президента Байдена и других членов его Кабинета, говоривших об этом", — сказала Смит.

Она подчеркнула, что такая поддержка абсолютно критическая, и Украина срочно нуждается в помощи сейчас.

"Мы имеем ситуацию, когда наши друзья в Украине сталкиваются с определенной нехваткой. Поэтому очень важно, чтобы помощь от США продолжала поступать", — отметила Смит.

Посол призвала членов Конгресса, как в Палате представителей, так и в Сенате, "как можно скорее" продвинуться вперед с этой важной помощью для Украины.

Джулиан Смит также подчеркнула, что Альянс стремится сделать все, чтобы позиция Украины не ослабела.

Напомним, представитель Республиканской партии, член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Мэтт Гейтс заявил, что спикер Майк Джонсон ищет пути решения проблемы с выделением помощи Украине. Он намерен вскоре вынести на рассмотрение законодателей соответствующий законопроект.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что украинским защитникам придется отступить для защиты своих позиций на фронте и экономии боеприпасов. Ситуацию усугубляет отсутствие помощи от Соединенных Штатов Америки.